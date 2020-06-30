台灣數位政委唐鳳在新冠肺炎期間表現優異，揚名海內外，不僅被日媒封為「天才IT大臣」，今（30日）更接受CNN專訪，分享不須封城就成功抗疫的經驗。不過日前就有網友提到，唐鳳先前接受媒體專訪時透露，目前最常用的手機仍是Nokia 8110 ，讓他不禁好奇「能讓唐鳳青睞是還有什麼特殊功能嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出本尊親吐背後原因。

原PO昨（29日）在PTT「八卦板」PO文指出，看到唐鳳接受媒體專訪時提到，主要用的手機是「Nokia 8110」，讓他納悶「這麼復古的手機，除了能玩貪食蛇外，能讓唐鳳青睞是還有什麼特殊功能嗎？有沒有卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，「他大腦就是一台電腦了，何必借助智慧手機」、「唐鳳的8110功能比你的哀鳳X還多」、「明明是8110造型的腦波增幅器，不要騙了」；其中更有網友猜測可能是因為沒有通訊軟體《LINE》，所以不會被煩，對此，唐鳳本人也跳出來回應「樓上正解」，並透露自己手中的 Nokia 8110 「其實只有4G，還沒有5G版」、「8810裡的KaiOS確實是從boot to gecko改的…」。