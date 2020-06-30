走在台灣的街道上，幾乎沒幾步就可以看到一間便利商店，密度僅次於南韓位居第二，而且台灣的超商店員除了普通的收銀結帳、陳列商品等之外，還得幫忙客人製作咖啡、製作冰淇淋、收包裹等其餘繁雜的事情，讓不少人都笑稱台灣超商店員根本就是18般武藝樣樣精通；近日，有網友就對此提出了疑問，「台灣的便利超商真的是世界第一嗎？」。

這名網友在PTT上發文，提到自己在看外國人的YouTube影片時，發現對方大讚台灣的便利商店為世界第一，但他卻對此存有質疑，認為以全方位的條件來評比的話，日本的便利商店應該才是真的世界排名的冠軍，好奇詢問：「台灣的便利超商真的是世界第一嗎？」。

文章發布後，立刻引起網友熱議，不少人都覺得以「方便性」來說，台灣超商實屬世界第一，「什麼都包辦了，真的第一」、「如果說包辦…台灣確實是第一名」、「跟日本比的話台灣方便性小勝」、「綜合當然台灣，每個店員都會18般武藝」、「整體便利性還是台灣的吧，包辦太多業務了」、「繳費、買票啥的，甚至洗照片收包裹，全包的只有台灣吧」。