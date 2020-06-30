當兵是大多數台灣男性共同的記憶，儘管近年來役期逐漸縮短，但就有網友好奇，面對台海危機，「台灣現況真的適合募兵制嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人曝光背後關鍵，吐槽「做10年也嘸效！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，面對中共政權對台虎視眈眈，國際情勢專家也認為台海恐發生戰爭，加上國際上同樣緊張的國家，例如韓國和以色列都是採徵兵制，讓他不禁好奇「台灣目前雖然也是徵兵制，但只需要當4個月，目前也正走向募兵制的方向，以這樣的兵力真能面對大陸的野心嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，「全民皆兵比較好」、「支持改回徵兵制，1年都不一定能熟悉全部戰技何況4個月」、「重點是訓練，如果每個兵都超強，那募兵就沒什麼問題」、「以現今科技，台灣研發無人機技術比較實際，然後在海上搭建基地台增加防守範圍即可，軍人資格只剩當作緊急救災能力的藉口而已吧」、「制空制海權才是重要」。

不過也有過來人點出關鍵，直言現在國軍的問題不是「役期長短」，而是浪費太多時間做各種資料報表，「就算改成徵兵10年役期，也是變成找個人做10年的假資料跟打掃啦！當初下部隊後，就再也沒碰過槍了，然後就退伍了…」。