科技日新月異，現在不少人都會透過網路來購買物品，然而在操作網購平台時必須非常謹慎小心，除了得注意賣家的相關資訊外，不要太過急性子似乎也是避免悲劇發生的重要關鍵。德國一名男子前段時間到知名電動汽車「特斯拉」的官網上買車，網站卻突然毫無反應，男子瘋狂按了好多次確認鍵，沒想到2個小時後他竟購入了28輛的特斯拉汽車。

根據外媒報導，這起事件最初由網友「Ballman Man」在論壇《Reddit》上分享，他表示自己的父親前段時間想將家裡老舊的用車給換新，剛好德國政府在新冠肺炎流行期間為購買電動汽車的消費者提供了一倍現金回饋的優惠活動，於是他的父親就到特斯拉的官網挑選了一款「Model 3」車型，將之加入購物車並按下確認鍵送出訂單。

然而，整個官網就像是當機了一樣沒有任何反應，父親感到相當疑惑，又一連按下了好幾次的確認鍵，直到2個小時後，網站才終於恢復正常，並顯示了已收到他「28台」特斯拉的訂單，總額共為140.4萬歐元（約新台幣4661萬），而且購買一台特斯拉必須事先支付100歐元的訂金，正常情況下不會進行退款，代表這名父親支付了2800歐元（約新台幣9.3萬），所幸最終在向官方解釋過事件後，特斯拉決定取消他的所有訂單，並退還所有訂金。