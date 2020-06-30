台北捷運四通八達，是不少學生和上班族通勤的主要大眾運輸工具。不過日前就有網友好奇，「台北人是不是比較不會搭火車？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露自身是萬華人，從小就經常搭火車去基隆找阿祖；長大後認識其他台北人，沒想到有人竟然沒搭過火車，讓他驚訝直呼「我嚇到後退三步！也有人想嘗試搭火車，結果坐到反方向，從此有陰影…」不過他認為，從萬華坐火車到南港只要14元，搭捷運卻要價30元，讓他不解「搭火車方便、便宜，又比較快，不懂其他台北人怎麼不會搭火車？」

貼文一出隨即掀起不少網友共鳴，「是！還不會騎機車呢」、「我太太之前就是只會坐捷運跟計程車，也不會騎機車和開車，開車結婚後才學的，她說她閨密也都這樣」、「我太太當初還以為一個縣只有一個站」、「我基隆人，高中到台北讀書的時候，一堆台北人聽到我跟汐止同學搭客運或火車上學，都一臉看到奇行種」、「遇到的台北人都普遍覺得搭火車就是要去中南部或花東玩才會搭的東西」、「高中要去七堵找同學，結果直接坐到花蓮」。

不過也有當地人點出背後關鍵，「很多原因吧，乾淨、噪音、站點，還有安全，台北捷運沒出軌過吧」、「火車常誤點，時間不好估算，做為上班通勤工具，穩定是很重要的因素」。