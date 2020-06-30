雖然熱心幫助朋友或同事是非常體貼的行為，但有時男女之間的界線還是得小心注意。大陸一名男子和女友出席公司聚餐，吃飯期間男子為不方便的女同事剝小龍蝦，還細心幫忙去除蝦腸，沒想到回家後，女友卻突然暴怒，因為此事而氣憤地向他提出分手，讓男子感到非常困惑。

根據陸媒報導，日前小胡的公司部門準備到小龍蝦餐館進行聚餐，小胡便帶著自己愛吃小龍蝦的女友一同赴約，吃飯期間，一名和小胡關係不錯的女同事一直沒有吃小龍蝦，在眾人的詢問之下才得知，她因為身穿淺色洋裝，害怕辣油噴濺到衣服上，再加上她的指甲留得比較長，也不方便剝蝦，所以一直沒有吃，小胡聞言立刻主動幫忙剝蝦，還貼心地去除了蝦腸，放進女同事碗中。

沒想到，當聚餐結束小胡和女友回到家中後，女友卻突然暴怒，氣憤地破口大罵：「你給別人剝蝦剝得挺安逸？還去蝦腸好細心喔！」，小胡著急解釋只是幫忙同事的舉手之勞，但女友卻聽不進去，收拾好東西就直接離開去閨密家中住。小胡，直言對方在聚餐過程都沒有表現出異狀，過往他幫女同事或女上司倒酒、盛飯，女友也都不會太過介意，對女友這突如其來的怒氣非常不解。

事件曝光之後，有不少人都認為剝蝦實在過於曖昧，和類似的夾菜等行為都十分不妥，「幫異性剝蝦無異於表白，因為這個舉動太暖了，就算你心裡坦蕩，對方都可能會誤解」、「她沒當場發作已經很懂事，很給你面子了」、「對女同事這麼熱心關懷，不顧及女友感受，什麼意思」、「這女同事吃的還挺心安理得的」、「如果是關係確實好的同事，女朋友不在的時候幫忙剝蝦是沒問題，女朋友在的時候也要在乎女朋友感受，是想做中央空調嗎」。