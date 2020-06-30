杜鵑鳥擁有一種極其「惡霸」的習性，那就是「孵卵寄生」，除了少部分種類的杜鵑鳥以外，其餘的在生下鳥蛋時都不會築巢，反而將之產在其他鳥類的巢中，在此之前牠們還會將原本的主人給嚇走，快速地下完蛋後便一走了之，獨留自己的孩子，交由不知情的「養父母」來照顧。

Tiny reed warbler fails to clock that open-mouthed hungry cuckoo is not her chick — despite HUGE size difference https://t.co/GQhO5MoT0u pic.twitter.com/EjdWybnERL — abnalyemen (@abnalye79675481) June 29, 2020

根據外媒報導，一名64歲的英國攝影師麥可（Michael Ebdy）就在近日捕捉到了杜鵑鳥「鳩佔鵲巢」的畫面，從照片上可以看見，一隻體型較小的蘆葦鶯（Reed Warbler）嘴裡叼著食物，而一旁則有一隻體型比牠大一倍的大杜鵑（Cuckoo，又名布穀鳥）寶寶正張大嘴巴嗷嗷待哺，隨後蘆葦鶯便將食物餵給了這隻「養子」。

麥可解釋，杜鵑鳥的習性就是會偷偷摸摸在其他鳥類的巢中下蛋，牠們可以生下不同顏色的鳥蛋進行偽裝，留下不知情的「養父母」來照顧自己的孩子，而且大杜鵑大約10天就可以快速孵化，待幼雛出生後牠就會將巢中的其他鳥蛋給推出巢外砸爛，只留下自己一個，而牠們紅色的鳥嘴也會激發「養父母」的餵食本能，足以掩蓋小孩不是親生的這件事實。

有趣的是，這些大杜鵑父母會在7月左右飛回非洲，然而牠們的幼雛雖然從出生後都從未見過自己的親生父母，但卻仍可以在8月的時候也踏上飛往非洲的旅程。