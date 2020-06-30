行動裝置普及，人手一機，尤其是大陸盛行「行動支付」，手機就如同身分證件一樣，無論是身份辨識、金流往來，透過手機就能享受便利生活。不過日前卻傳出，大陸安徽一名老伯，因為沒有手機，無法使用監控身體狀況的「健康碼」，即便他有現金也沒辦法搭乘任何交通工具，只能徒步1千公里，從安徽走到浙江探親。

根據陸媒報導，浙江台州一名劉姓貨車司機，日前在網路上透露，遇見一名從安徽毫州徒步走到浙江的老伯，對方準備前往台州黃岩投靠親戚，從毫州到台州開車約莫950公里左右，但是老伯已經走了1千多公里。只因為在疫情期間，搭乘大巴需要出示「健康碼」，但他沒有手機，沒辦法操作，多次想要乘車被拒，只好無奈徒步走了半個多月。

貨車司機表示，當下他請了這位老伯吃飯，對方還執意要給他錢，但被他拒絕。後來送對方到目的地之後，由於當時菜市場已經下班，老伯沒能找到親戚，加上又沒有親戚的手機號碼，只說要先去公園住一晚。貨車司機想替老伯安排住宿旅館，對方不願意再給司機添麻煩，多次拒絕，貨車司機只好默默離去。

事實上，新華社也公布數據，大陸有6億人口沒有智慧型手機，像老伯這樣的狀況，也只是冰山一角。而老伯的消息一出，隨即引起網友關注，據悉他名叫戴文良，膝下無子，安徽老家的親友得知後已火速趕往浙江將老伯接回家。