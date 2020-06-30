許多情侶或是夫妻都對另一半的前任很「感冒」！有名人妻就在老公的公事包裡面發現一個神祕隨身碟，好奇點開來看後發現裡面全是老公與前任的照片，讓她瞬間氣炸，更無法接受老公竟然每天隨身攜帶。文章PO上網後也掀起網友們熱烈的討論。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示近日發現老公的公事包裡面有一個隨身碟，在好奇心的驅使下打開來看，沒想到裡面全是老公和前任交往期間的照片，甚至還有老公結婚前追求過女生的照片。原PO也提到，老公的前任在過去就是敏感話題，曾多次造成夫妻倆爭吵，讓她忍不住生氣直呼「不能接受被說肚量小，男人們，覺得正常？女人們，能接受嗎？保留丟在某個角落就算了，隨身攜帶是什麼意思？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「隨身碟跟老公一起扔了」、「我會丟掉！」、「格式化，放回去包包，省一次吵架。就算他發現，當作沒妳的事情！裝傻的生活」、「讓他也變成回憶」、「完全無法接受，還用隨身碟超詭異」、「你買一顆一樣的換掉啊」但也有網友認為「那只是過去的回憶，不要太在意那些小事，對你們的感情沒好處，只要不是在一起後跟別的女生拍的照片都無所謂，回憶是放在隨身碟」、「那是他個人的回憶，沒有任何人有資格擅自處理而且如果你把他丟掉了也只是鴕鳥心態，因為丟掉了東西這回憶依然還在，只是一種自我逃避的手段，甚至增加感情中不必要的裂痕，只因為一個對你來說不重要的東西」。