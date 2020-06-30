情侶之間如果扯到對方的家人，往往都是難解的習題。一名女網友的男友日前買了房子，2人也開始甜蜜的同居生活，沒想到男友媽卻經常帶著再婚的先生前來叨擾，而且每次都會喝醉鬧事，再和先生到客房「激戰」，聲音大到鄰居頻頻抗議，讓她不知道該怎麼辦才好！

一名女網友在PTT的Boy-Girl板以標題「男友媽媽喝醉後的傻眼行為」發文，表示跟男友從大學畢業交往到現在差不多5年左右，最近男友買了房子，2人也順勢開始同居生活，並開始討論結婚的問題。但自從搬到新房子後，男友的媽媽都會在假日帶著再婚的先生到他們家喝酒，而且酒量奇差，喝醉了就會住下，並開始出現酒醉後的失態行為。像是想吃什麼都用手抓、堅持自己端食物但每次都打翻、一直喊熱脫衣服跟先生要親親抱抱，而且吃完晚餐後就會和先生到客房「啪啪」，聲音超大聲還是「鬼哭神號」那種，連鄰居都受不了跑來敲門抗議，原PO跟男友也只能尷尬狂道歉。種種事蹟讓他們超困擾，又礙於是「男友的媽媽」，不知道怎麼處理比較好，男友多次嘗試和她溝通未果「她又死不承認自己酒量不好，禁止她喝酒她又會情緒勒索不講話不吃飯」讓原PO忍不住痛苦直呼「我真的不知道該怎麼辦，也無法想像婚後要是男友媽媽每星期都這樣子我是要怎麼生活，想問問各位有什麼建議，可以讓我們的生活品質好一點嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛傻眼直呼「全程錄影，讓鄰居報警入房制止，等他媽清醒放給他看，這是對尚有羞恥心的人有用，無恥的我就不知道了」、「就無視他的情緒勒索啊，人這麼好何必」、「就無視他的情緒勒索啊，人這麼好何必」、「大義滅親沒那麼簡單，他們也不是啥大惡，但這是他(或者他家)的事，讓他解決你不要做太多指揮」、「就男友直接講，唯一解，他們都沒不好意思了你們客氣什麼」、「男友如果不積極解決，代表這個男人不能嫁，沒有甚麼肩膀，連自己的父母都扛不了」。