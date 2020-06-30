夏天到了，不但蚊蟲多了許多，不少動物也紛紛結束冬眠出來活動。像最近各地就時常傳出蛇躲進人類家中或是引擎蓋中避暑的事件，澳洲就有一名男子日前正打算出門購物，一開車門卻看到儀表板上有一隻長達2公尺的巨蟒盤據，讓他瞬間嚇傻。

澳洲專業捕蛇人戴爾（Brendan Dyer）在個人的粉絲專頁「Brendan Dyer / Snake Catcher.」發文，並貼出一張照片，表示一名男子日前打算出門購物，打開車門正要坐進駕駛座的時候，突然發現儀錶板上出現一條巨蟒，嚇得立刻請他來捕蛇。

戴爾趕到現場後，指出這是一條長約2.5公尺的地毯莫瑞蟒（Carpet python），並判斷該蛇可能在男子上一次開車時就已經溜進來了，最後戴爾讓熟睡的巨蟒睡飽30分鐘，再溫柔將他喚醒，將牠請出車外。戴爾也表示雖然蛇偶爾會溜進車內，但舒服的在儀表板上睡覺的情況非常少見，他在臉書上也不忘虧急需用車的車主一下，幽默說道「其實走路未嘗不是一個好選擇！」