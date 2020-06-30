一名網友在PTT上抱怨爸爸很想要換7人座新車，但家裡只有4人，太大台也不方便開，但不知道該用甚麼理由勸退。沒想到竟然有網友跳出來分享類似經歷，透露自己爸爸堅持買7人座休旅車的理由，文章一出讓網友全都鼻酸淚崩。

一名網友在PTT車板發問，表示最近家裡打算換新車，沒想到爸爸卻堅持換7人座休旅車，但因為家裡只有4人，頂多5年才有幾次7人坐滿的情況，而且休旅車太大台媽媽不敢開，也不好停車，只好上網詢問有沒有更好的勸退理由。沒想到竟有一名網友挑出來分享，表示自己爸爸結婚時只有1台125cc的機車，生了3個小孩之後，辛苦存錢後陸續換了二手車和歐系7人休旅車，10幾年過去，小孩各自有自己的家庭，為了留位置給孩子和孫子，爸爸也一直堅持要開7人休旅車。

沒想到之後爸爸被診斷出直腸癌四期，很快就過世了，該網友回憶道「這位男生，是我爸爸。每次我回老家，這位男生都興奮的跟我說，他的太太在車上舒服睡著時的摸樣。以及追問孩子，孫子們，坐他的車一起出遊好不好玩? 我永遠忘不了，這位男生眼中，總是帶著得意，以及愛著太太的光芒。我重覆放著行車記錄器裡，聽著男生的說話聲，以及他太太的鼾聲。我想，這就是我爸爸堅持買七人座車的原因。」

文章曝光後感動不少網友，紛紛留言「有洋蔥」、「明明就是勸敗文，為什麼要放洋蔥」、「嗚嗚嗚難怪我爸吵著要買小巴」、「我只是看個車怎麼流眼淚了嗚嗚嗚」、「買車從來就不只是買個工具，全家出遊的記憶無價」、「好男人的浪漫」、「這不是我熟悉的車版」、「為何我眼睛會濕濕的呢？」、「你這樣我都要賣車換大車了」、「愛車的人把車當玩具，愛家的人把車當工具！」