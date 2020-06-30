放屁又稱胃腸氣或矢氣，是動物從肛門排出的氣體，也是一種正常的生理現象。據了解，正常人一天至少會放10至20次屁，每次約排出1000毫升左右的氣體。但是因為經常帶有異味和響亮的聲響，不少人都認為在公共場合或其他人面前放屁是很不禮貌的行為。以前就曾經有一名男子在女王面前放了1個響屁，因為太過羞愧，讓他整整7年不敢回國。

根據外媒報導，日記作家約翰奧布里（John Aubrey）曾經講過一個故事，一名叫做德維爾的牛津伯爵曾進宮面見伊莉莎白一世女王，但可能是因為憋著不放屁太長一段時間，在向女王彎腰鞠躬行禮之時，不慎放了一個超響亮的屁。在公開場合放屁已經很丟臉，更何況是在尊貴的女王面前，德維爾頓時羞愧的無地自容，最後竟然還離開英國7年的時間都不敢回去。經過多年的時間，德維爾終於重整心情，鼓起勇氣再次進宮，沒想到伊莉莎白女王一見到他立刻滿心歡喜的歡迎他，並直呼「公爵大人，我早就忘了那個屁了！（My lord, I had forgot the fart）」。