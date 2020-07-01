游乾桂從四個面向作切入：自己的主人、累積智慧、人品養成、彰顯態度，闡述格言中隱藏的意義。

萊斯說：「人生最困難的事情是認識自己並且知道優缺，並且演好它。」面對失敗，學習做自己，佐以熱情、堅持、專注，累積經驗，把握機會，獲得「達人的人生作主權」，成為自己人生的主人。

【精彩書摘】

不敗：原來失敗的另一個名字就叫做成功

什麼叫作失敗？它是通往較佳境地的一大步。

──菲里浦斯

這一本書我想以失敗做開場白，六十篇之後我希望換到的是你的成功思想，它是一本給年輕人「人生厚禮」的書。

格言中藏了這些名人或者成就者的人生理解，每一個想法都足以翻動我們的人生，我因為它們寫出的人生故事，都是真有其人，也是他們經驗中的鑽石，非常閃爍足以示人的。

失敗與成功一直是人生中舖排出來的兩種意境，乍看不同其實相同，如同快慢兩字，快是慢慢是快，也藏了哲理。

我因而想起這個小故事：

有一位非常出色著名的老木匠，有天電擊走火，家被火吻，強風助長下火勢凶猛，即使左鄰右舍都投入救火，依舊無法撲滅，只能眼睜睜無助地看著熾烈的火焰一步步吞噬了老匠人辛苦蓋出的小木屋，很快成了灰燼。

上天來了一場急時雨，火終於滅了，餘溫漸褪去，老木匠走進了倒塌的火場翻找。

「找到了！找到了！」他興奮的嚷著一點都不像剛失去財產的人，鄰人發現他手上拿著的是一整套木匠工具，有釘錘、刨刀……，都不是金銀等什麼值錢的寶物，但他卻喜出望外。

木匠動手撥開這些生財工具上因為大火而沾附的灰塵，露出了笑容很欣慰的說：「它們可以讓我再建造一間更堅固耐用的家了。」

我懂老匠人的心思，財富失去再賺就有，但專業是帶不走的，大火乍看之下奪走了他的一切，事實上那只是人生的一場意外而已，不是走頭無路，老匠人用專業使他擁有無中生有的本事。

無與有，成功與失敗，一直是我們手中的兩張牌，就看你怎麼挑選？挑對了就是王牌，可以轉敗為勝了。

為了成功很多人迷信速度，愈快愈好，連讀書這種蓋樓需要厚實地基的事，我們都能迷信「資優」，「跳級」，以為人生可以一日千里便及早到了美好的終點的，即便如此，那樣的人生也不會有風景的，速度太快了人生便會像高鐵一樣變成一條長長模糊的線。

林義傑的超跑人生告訴他原來最慢是最快。

他在二○○五年與美國選手恩格與加拿大選手薩哈布完成全長三千七百公里，花費一百一十一天，每天跑上兩場馬拉松的距離，途經六個國家，依序是塞內加爾、茅利塔尼亞、馬利、尼日、利比亞和埃及，橫越撒哈拉沙漠。

恩格說：「一生瘋狂一次就好，絕不會考慮再一次靠著兩條腿橫越嚴酷考驗的撒哈拉沙漠了。」

他們的跑步行程確實極為艱辛，白天豔陽灼身，氣溫超過攝氏三十八度，入夜後溫度劇降，往往低於冰點，沙漠中的強風常常挾帶黃沙，由四面八方吹來，使人難以呼吸，不可預期變數一直存在，在在考驗體能和精神的極限。

魔鬼的超跑行程即使想加快腳步卻又快不了，林義傑因而理得了這樣的人生道理，原來最慢的可能才是最快，當快不了時何妨慢了下來，目的地不在中點而是終點。

速度兩字讓我有了一些不同的思考，從有經驗以來一直被告知的經驗都是「快」，忘了慢才有風景。

培根認為，真正的迅速，指的不是快慢，而是做得成功而且有效，某種程度解答了欲速則不達的道理。

(本文摘自《格言裡的人生魔法：給孩子60則為人處事的智慧哲理》/九歌文庫出版)

【作者簡介】

游乾桂

作品質量俱精，已累積出版有《愛的幸福存摺》、《一張紙的奇幻旅程》、《爺爺的神祕閣樓》、《給未來思想家的21封信》、《轉個彎就是幸福》、《慢活出滋味》、《再忙也要很浪漫》、《用佛療心》、《讓天賦飛翔》、《別讓分數綁架你的孩子》等近一百二十本作品，曾經榮獲新聞處年度好書獎、省新聞處好書獎、新聞局金鼎獎、衛生署健康好書獎、市圖好書大家讀年度好書等等。

本身的專業是臨床心理治療的他，曾經在八一八醫院、台灣地區婦幼衛生中心、建國聯合診所等處服務任職心理師，當過《父母親月刊》總編輯、宜蘭生命線主任，鞋子兒童劇團發展顧問。

他是醫心的專家，把這樣的經驗舉棋擺譜植入文字之中便成了另類的作家，他的作品如詩，悠悠流淌出來的散文不止是字，而是字裡有乾坤的哲理，有溫度的說著一則又一則可以泛起漣漪的故事。