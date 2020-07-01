閱讀是人生中的「智慧發電機」，買書就像是把大師帶回家，可隨時請益，如同丹‧伯斯特所說：「知識像天空中絢爛的太陽，萬道光芒篩落了生命，也投下了力量。」閱讀能啟發思考，將知識內化為本事和力量，成為人生一大利器。

擁有本事之外，更要注意人品，如同安諾爾所說：「人的四分之三是品格！」也是企業甄選人才的條件之一，本事學了就會，但人品未必，擁有正職的人品，如誠信、善良、關懷，將會利益他人，給人幸福，促進善的循環，讓人品成為一生受用的王牌。

【精彩書摘】

熱情：蓄養破關的能量

沒有播種，何來收穫；沒有辛勞，何來成功；沒有磨難，何來榮耀；沒有熱情，何來輝煌。

──佩恩

八十歲還想在自己的崗位上發揮所長的動力是什麼？

除了體力過人之外，可能還有「熱情」。

被喻為日本酒之神的日本釀酒達人農口尚彥，原本四年前就已經引退，但在高齡八十六歲時卻又再度重出江湖，站在釀酒第一線，除了要培育新進，傳授絕技外，也要繼續打造自己的極品清酒。

身為釀酒最高負責人，這位大師每天親自到酒廠，細細監控每個環節，連一撮米的泡水時間，也以秒為單位來調整，職人精神可見一斑。

「酒香出來了。」

這是傳奇人物農口尚彥經常在酒廠中發出的驚喜，他窮盡一生研究，最終贏得了日本釀酒最高達人的「杜氏」，與杜康有關嗎？這我不確知，但老人十六歲就踏上釀酒之路，史無前例拿下二十七次日本全國新酒評鑑會「金賞」，因此被封為日本酒之神當之無愧。

「如果一直待在家裡，什麼都不想，就變得腦袋空空，在家就感覺會老化，來釀酒廠就覺得精力充沛。」

說來雲淡風清的一段話其實正是熱情未減吧，釀酒的關鍵在酒麴，它能引出酒米的美味，但這很費工，需要：「自己要貼近米麴菌，直到能與菌對話，真的是對菌投注愛情。」

如果不是熱情，任何人都無法一以貫之的在深夜十一點自動醒來檢查米的狀態，老人釀製的一小杯清酒，原來濃縮了米的美味和大師七十年的功力，以至於使得顧客一致讚賞：「非常好喝，作法不同，味道竟會差這麼多，讓我有點感動。」

大師說自己酒量不好，回饋都來自客人，他們說好喝便是樂趣所在了。

熱情是什麼？

我的定義是：做你「喜歡」的事，不是你「非做不可」的事；前者用的是心，後者只是得錢。

「做好它」與「做好的工作」是兩種截然不同的思維，一種是對路一種是好路；當年如果我的志願順序談對了，沒有錯置，我會考上醫學院的牙醫系，六年後畢業考上證照之後執業，肯定是好工作，賺得到白花花的銀子，但三十年後我應該會後悔，因為那不是我喜歡的工作，只得了錢但沒有樂趣，生活肯定乏味，看不出任何不同。

寫作與演講後來成了我的工作，但不是好工作，因為我不知誰會買我的書，什麼單位會請我演講，這條路上直是孤獨的，且我唯一能做的便是「做好它」，讓人看得見成績，得到讚賞。

「難得的演講！」

這是我演講的第二十年，我應該到兆豐銀行的公益講座，從一位九十三歲的政大老學長的口中說出來的，當天他聽完後由傭人扶著走了過來拍拍我的肩，豎起大姆指說：「學弟，你有學問，我以你為榮，這是我聽的演講中最好的一場，一輩子至少該聽一次…。」

「你在演講中時時引證比喻是怎麼辦到的？」

我回應老學長：「做好它，而且保持熱情。」

只是這兩件事便已用掉了我所有的時間了，要做好它所以我固定閱讀並勤做筆記，持續不變的這樣做非得有熱情不可。

工作如果只是工作，便只要一成不變的按部就班就行，如果工作不止是工作，想要有樂趣，就需要熱情了。

(本文摘自《格言裡的人生魔法：給孩子60則為人處事的智慧哲理》/九歌文庫出版)

【作者簡介】

游乾桂

作品質量俱精，已累積出版有《愛的幸福存摺》、《一張紙的奇幻旅程》、《爺爺的神祕閣樓》、《給未來思想家的21封信》、《轉個彎就是幸福》、《慢活出滋味》、《再忙也要很浪漫》、《用佛療心》、《讓天賦飛翔》、《別讓分數綁架你的孩子》等近一百二十本作品，曾經榮獲新聞處年度好書獎、省新聞處好書獎、新聞局金鼎獎、衛生署健康好書獎、市圖好書大家讀年度好書等等。

本身的專業是臨床心理治療的他，曾經在八一八醫院、台灣地區婦幼衛生中心、建國聯合診所等處服務任職心理師，當過《父母親月刊》總編輯、宜蘭生命線主任，鞋子兒童劇團發展顧問。

他是醫心的專家，把這樣的經驗舉棋擺譜植入文字之中便成了另類的作家，他的作品如詩，悠悠流淌出來的散文不止是字，而是字裡有乾坤的哲理，有溫度的說著一則又一則可以泛起漣漪的故事。