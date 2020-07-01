台北捷運是不少學生、上班族通勤的重要交通工具，不同轉乘站的設計也略有不同，日前就有網友針對轉乘機制進行討論，沒想到眾人卻一面倒抱怨「板橋站」雖然貴為四鐵共構的交通樞紐，但站外轉乘體驗最差。

臉書粉絲專頁「台北點 Taipei.」上月29日PO文問網友「就你經驗～北捷轉乘站中機制最好跟最差的各是哪站呢？」貼文一出隨即掀起熱議。不少人一面倒直指板橋站、新埔站，紛紛留言抱怨「板橋站，沒有之一」、「板橋環狀線轉板南線根本爐主」、「最差當然是站外轉乘又走很遠的那種，例如：板橋（板南-環狀）」、「新埔和板橋無異議當選」、「板橋站外轉乘覺得最差」、「板橋站一個四鐵共構的交通中心，兩捷運距離長就算了，偏又不設置站內轉乘，轉乘不方便」、「上次大熱天在新埔站外轉乘轉到懷疑人生」。

不過也有網友認為「景安最痛苦，坐等未來的中和超越景安」、「景安，一次要爬10層樓高」、「最差的當然是景安，轉到暈還流汗」、「遺世而獨立的北門跟走到懷疑人生的南京復興最差」、「松江南京站，不看指標真的會迷路的車站」、「要走到厭世的南京復興、忠孝復興、大安、景安都不討喜」、「文湖線的轉乘都讓人走到厭世，而且更討厭的是如果要搭對向列車，還要再上下一次天橋」。

至於轉乘站中機制最佳的莫過於「平行轉乘」，眾人一致狂推「西門最方便」、「最好當然是站內轉乘又在旁邊的那種啊」、「古亭、中正紀念堂、東門、西門等平行轉乘最好」、「中正紀念堂站，走到對面就好，車還會等轉車的人」。