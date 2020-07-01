豬血糕以糯米和豬血做成，是台灣的傳統米食糕點，在夜市隨處可見，但看在外國人眼裡，並非人人都能接受。Netflix料理節目《美味狂想》邀請素人廚師參賽，近日出現一名台灣出生的女參賽者，比賽期間還拿出大同電鍋蒸煮豬血糕，成品讓評審露出驚恐的表情。

廚師Tiffany Chang在台灣出生，12歲移民至美國，日前參加Netflix節目《美味狂想（Crazy Delicious）》，面對第二集以「外帶美食」的主題，Tiffany結合台式與美式口味，期間還端出大同電鍋蒸煮，混搭出酥炸花生醬麻糬、五香炸雞、甘梅番薯條及炸豬血糕熱狗。

Taiwanese-American chef wows judges on British cooking show https://t.co/rDahT22RqY — News Nation Global (@NewsNationGlob1) June 30, 2020

Tiffany當時拿出一罐豬血，欲製作豬血糕時，讓評審與主持人都相當吃驚，對於這一份美食難以置信，更指結合台美的風格，可能大好也可能大壞，風險極高。而Tiffany做的豬血糕與平常吃的不同，她將豬血糕作為陷料，外層裹上麵衣，並搭配香菜、起司醬等，外表看似是美式炸熱狗，而咬下才知充滿台灣味。

國外評審起初看到豬血糕，都露出害怕的表情，但初試後讓他們大讚好吃，對於麻糬的口感，也直呼非常療癒，更認為Tiffany完美融合台美的文化，成功獲得評審一致好評，最終拿下當集冠軍，並獲得「金蘋果」獎勵，讓她忍不住喜極而泣。