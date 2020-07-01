情侶之間為了表示愛意，會在特定節日送別出心裁的禮物示愛，就有一名女網友透露，男友走務實路線，她生日時曾收過康乃馨、悠遊卡，沒想到男友今年竟然送她「G動椅」，一查用途讓她瞬間害羞不已。

原PO日前在論壇網站《Dcard》以「有人男友這麼奇葩嗎？」為題，PO文指出跟男友交往2年多，平時相處融洽，但唯獨每年收到的生日禮物總讓她十分錯愕，舉例來說，去年原本期待男友送玫瑰花跟香水之類的浪漫禮物，沒想到卻收到康乃馨跟一張儲值的悠遊卡，男友說「這樣常常通勤可以想到他」；同年聖誕節，男友則送她「馬桶刷」，因為看到她的廁所好像沒有，讓原PO哭笑不得「真的是也很貼心…」。

沒想到經過一年多的相處，男友應該較為了解原PO的喜好，沒想到今年的生日禮物竟然是幫助私密處緊實的「G動椅」，讓原PO錯愕直呼「不懂是什麼意思？一樣黑人問號…是希望我更好，還是嫌我不夠好？今年這都可以買個厲害的包了…」。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言回應「有夠務實」、「噗！雖然我笑了但這玩意真的不錯，老公有誇獎緊實有感～值得」、「笑死！就當作去私密處進廠保養一下啦！比悠遊卡好多了」、「我倒覺得男友很用心，正常人應該不知道這東西」、「妳如果想要名牌包或化妝品可以直接說阿！不然我看他是準備每年都給妳驚喜了」。