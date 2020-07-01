台灣傳統習俗隨著地區，也會有所不同，假若遇到陌生的習俗，大多數人都不敢輕舉妄動。一名女網友提到，最近公司宿舍進行整修，返回宿舍後發現床舖底下，竟然出現一張1千元鈔票，讓她不懂有何用意，因此po文詢問，對此有搬家公司員工表示，其實有很多人都會這樣做。

一名網友在《爆系知識家》表示，由於日前公司宿舍進行重新整修，因此她與同事便搬離此處，最近回去便發現，床鋪底下竟多出1千元鈔票，不知道是誰放的，也不清楚用意為何，因此詢問「請問是啥習俗嗎？求解」，也有人遇到相同狀況「我以前也曾在出租套房床墊下撿到1000，我也很懷疑」。

有些人認為，可能是裝修工人掉的「單純掉了，拿去花吧！」，但多數人表示，「每到過年，民俗專家總是教民眾招財方法，床底下壓錢之類的」、「剛搬到新的租屋處拜地基主，會把錢丟床下，但是我是放五十而已，而且是放地上，這個不知道是不是一樣也是地基主而已」，也有搬家公司員工透露，搬家時發現許多人都有這個習慣，「在床或床墊下放錢，好像是有聚寶盆的意思」。