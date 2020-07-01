情侶交往一段時間，就會帶回家見父母，第一印象尤為重要，假若男友媽熱情送禮，到底該不該收呢？日前一名女網友提到，男友家境優渥還開公司，日前第一次到男友家，男友媽初見就送她一顆疑似瑪瑙的石頭，她開心的拿回家後，媽媽一看後氣炸，兩人更因此大吵。

日前一名女網友提到，她出生於單親家庭、家境普通，而男友成長於大家庭，家裡還開公司，家境相當不錯，日前第一次到男友家，還細心的帶了禮盒與送男友姪女的玩具，原本擔心有錢人可能較難相處，直到相處後才知多慮了，「就是一般很好客的人家」。

由於男友爸愛收藏礦石，因此他們家中有很多水晶等，直到原po離開前，男友媽便拿了一顆疑似瑪瑙的石頭給她，她也立即婉拒並不斷道謝，「可是他媽媽就硬塞給我男友叫我帶走，說他爸買太多了叫我幫忙消，男友說他們家對投緣的朋友也會這樣，而且他媽媽已經盡量選比較小顆的了」。

原po提到，自己初入社會歷練不足，也不知該如何婉轉拒絕，因此便收下來，回家後開心分享，豈料媽媽卻勃然大怒，要她趕緊還給對方，指他們沒好東西能送對方，更不能這樣收禮物，儘管她表示自己有拒絕，但母親仍說「應該要說『帶回家我媽媽會不高興之類的』」，讓她感覺非常委屈而哭了出來。

最後補充，她與男友的個性與價值觀很合，交往前並不清楚對方家境，外出時雖不是AA制，但她也會負擔部分支出，詢問是否該歸還瑪瑙。不少網友認為，歸還顯得有些尷尬，送回禮才不失禮貌，「回禮幾次、價格不用高，心意有到就好，另外這種有在玩水晶礦石的，收藏多到一定程度，送人小東西表示他們真的很喜歡妳，不用當作是壓力，好好珍惜」、「時常送點自己負擔得起範圍的禮物，禮尚往來就好」。

不少人也表示，其實她媽媽顧慮也是合理的，「又有類似表示時，可以用不能常收高價物品婉拒。問題不是石頭，是你媽覺得這門戶她攀不起，搞得她壓力很大」、「媽媽是怕你們之後沒法結婚，後續體貼一點、多送些手工禮物就好了」。原po最後表示，已和媽媽溝通過，由於瑪瑙將近4公斤並不輕，因此媽媽才會認為太貴重要她歸還，如今她們也決定收著，她以後也懂得該如何婉拒。