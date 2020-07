參加國際會議時,主辦單位常會舉辦歡迎或接待酒(茶)會(welcome or reception party)與餐會(dinner party),雖然這兩者都是會議期間用餐及小酌的場合,仍有不同之處。酒會的費用通常已含在研討會的報名費用中,不需要額外付費並且可隨意參加。餐會則是必須在報名時預先付費;依性質不同,又可分為宴會(dinner party)與表演或慶祝晚宴(gala dinner)兩種。

國際會議的講者則通常會被邀請參加一個較小型的招待晚宴,會議期間免費招待三明治等簡易餐點當午餐;由於國際會議中素食的選擇較有限,建議素食者自行攜帶一些點心或食物至會場。

接下來就為大家介紹常見的社交場合,與該場合中基本的社交技巧。

社交場合:歡迎酒會、晚宴、餐會

接待或歡迎酒會(reception party)

● 時間

酒會多在會議開始的前一天晚上舉辦,時間約在晚間七至八時,結束多為晚間九至十時。

● 飲品與點心

酒會的食物只有點心,可先自理晚餐,或是結束再吃晚餐。飲料包括酒精與無酒精飲料,熱飲一般是茶與咖啡。

酒單常見飲品中英文對照表

晚宴(dinner party)

● 出席資格

參與者多為講者或主持人,由主辦單位邀請。

● 時間

晚間七時開始,約九至十時結束。

● 座位安排

通常不會指定座位,但入席時仍要注意主客間的相對位置。若是圓桌,主客會坐在主人的對面。為了避免席間談話時失禮,務必試著記住所有人的名字,有時主辦單位會準備名牌。

如果參加的是會議主持人(host)或主講者(keynote speaker)等重要貴賓,通常桌上會有名牌,照著名牌坐即可。我個人參加的一些國際會議,重要賓客會安排同一桌。一般出席者,可以自己找位置坐。這是認識人脈最好的場合,不要一直跟自己熟識的人坐在一起,就會喪失了重要的社交機會。

參加晚宴之前,不妨先了解每位出席人士的背景、國籍、職位與任職公司等基本資料。

● 著裝守則(Dress Code):正式休閒裝(smart casual)

風格介於體面與休閒,屬於輕鬆卻又不失專業形象的上班穿著風格,有別於嚴肅正式的西裝或套裝。

男士穿著長袖襯衫,可不打領帶,並且搭配長褲,再加上一件西裝外套。若選擇時尚型的正式休閒裝,則西裝外套與長褲可以不必是同一款式,只要質感及色調保持和諧即可。西裝外套建議選擇深色款式,尤其選擇藍色或黑色最妥當。

女士若身著三件式上班服裝,就不必搭配外套,可穿稍微低跟的高跟鞋。也可選擇一件式洋裝搭配跟鞋。

● 晚宴主持人須知

晚宴開始時,主持人必須歡迎到場賓客。比如詢問賓客此次的飛行經驗,以及是否第一次造訪地主國。

例句:Is this your first trip to Taiwan? That’s must be a long trip.

第一道菜上桌時,主持人須發表約30到60秒的小演說,感謝並介紹賓客,也可簡短提及地主國的風土民情以及觀光景點。

為了熱絡氣氛,主持人可事先閱覽一些國際新聞,蒐集近期內賓客國家發生的有趣新聞,請賓客分享看法。除此之外,國名用法也要注意。例如美國人較常稱美國為the USA/the US/the States,而不太使用America。英國人大概都自稱UK或是以城市代表,如London or Manchester。可先觀察對方使用何種國名,主持人與在場的其他賓客便沿用即可。

主持人切記勿滔滔不絕地談論自己,務必引導話題,讓每位賓客都有說話的機會,以示尊重。

範例一:美國新聞

「Donald Trump’s tweets could lead to war between US and North Korea, diplomats fear」

可與美國籍賓客討論總統川普習慣使用推特(Twitter)作為發言平台的話題、美國與北韓現今的緊張情勢,或是新冠狀病毒的疫情近況等等,事先做好功課,可以提供很多聊天的話題,也可以知道這些議題的重要英文用法。

範例二:法國新聞

「Coronavirus: Why reopening French schools is a social emergency」

可與法國籍賓客討論法國逐步解封、校園復課,民眾要在維持社交距離的前提下展開新生活,街景與社交活動有什麼變化。

晚宴接近尾聲時,主持人須發表一段簡短的發言,感謝眾賓客蒞臨。也可以留下賓客的聯絡方式,發送有地主國特色的小禮物客。若演講在台灣舉辦,可選擇贈送故宮博物院文創商品。

● 點餐須知

身為賓客,可事先告知主辦單位忌口的食物(taboo food)。如果對於菜單上的菜餚不甚了解,不妨請人推薦,或讓其他賓客先點,再參考他人的選擇。

用餐時通常只喝紅酒或白酒,而不喝烈酒。一方面因為紅白酒較適合搭配餐點,另一方面避免因酒醉失態。

晚宴中常見餐點中英文對照表

例句:牛排點餐對話

A: May I take your order now, Sir?

(我能幫您點餐了嗎,先生?)

B: What do you recommend?

(你是否有推薦的菜色?)

A: Our rub eye is great.

(我們的肋眼很棒喔。)

B: OK. I would like one then.

(好。我點一份。)

A: Sure. How would you like your steak?

(沒問題。您的牛排要幾分熟?)

B: Medium, please.

(五分熟,麻煩你了。)

● 社交技巧

要如何在晚宴時與自己不熟識的其他賓客攀談呢?話題大致有以下幾個走向:

1. 順著搭腔:

注意聽席間人士的談話發言,適時提出自己的想法或相關經驗。

2. 談論運動與政治:

運動、政治與國際新聞都是很好發展的話題。參加晚宴前可事先做好功課,了解近期的重要運動賽事與世界大事,或一些全球關心的議題,如綠化、電動車等。

3. 談論飲食與生活:

各國特殊的飲食文化永遠是有趣的話題,如台灣的臭豆腐或蘇格蘭的羊肚雜碎布丁(Haggis)等,也可聊聊其他國家的教育制度或物價水準(cost of living)。不建議詢問對方的收入,但是詢問該職位的平均起薪(average beginning pay)是可以被接受的。

閒談時必須注意單位換算方式。除了幣值的換算以外,坪數與平方英尺的換算、攝氏溫度與華氏溫度的換算,公斤與磅的換算等,也必須有基本概念。

4. 準備笑話或名言:

為了避免冷場,事前可準備兩到三則長度約30秒的笑話,不要挑選有種族或是性別歧視的內容。另外也可以準備幾則歷史偉人的名言,或事先了解好其他在座賓客國家的名言。

切記發言控制在一分鐘內為佳,講多了會顯得失禮。

餐會(banquet)

餐會(banquet)的參加者為所有與會者,通常會在購買演講套票時選擇是否付費參加餐會。餐會類似台灣的喜宴,參加者眾多,會安排多張圓桌,參加者圍坐圓桌用餐。餐點提供自助餐(buffet)或是可以選擇主菜的套餐(set meal)。

另外有一種餐會稱為慶祝晚宴(gala dinner),用餐形式與餐會相同,會安排表演供參與者觀賞。

餐敘最大目的並非是為填飽肚子,更重要的是互相交流認識,拓展人脈。不過社交是一大學問,如何在餐會中開啟話題,贏得對方好感,將在下一期專欄中介紹。

實用句型

● I would like / I’d like (name of a dish) 我想點(餐點名稱)

1. I would like some roasted vegetables.(我想點一些烤蔬菜。)

2. I’d like my steak medium.(我想要我的牛排五分熟。)