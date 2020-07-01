不少學生或是出外人離鄉背井在外地生活，首當其衝面臨的就是租屋問題，加上許多人沒有交通工具，會選擇捷運站鄰近地區租屋。不過就有網友好奇，「雙捷運是不是代表離捷運站很遠？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「宣稱雙捷運的出租屋，很多根本就是唬爛的，離兩個捷運站都很遠，卡在中間走哪都尷尬…然後房東宣稱的路程，十分鐘的路說五分鐘，十五分鐘說只要十分，總而言之有沒有八卦？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言直呼「有些是在捷運交會站，有些就像你說的都很遠」、「深坑的房子，廣告都寫5分鐘到信義區啊，笑死」、「你看看小南門站和西門站中間到捷運站遠不遠」、「有些是在捷運交會站，有些就像你說的都很遠」、「離捷運超過1公里，根本就很遠了，騙人用的」、「我一直以為雙捷運指的是『在兩條路線的交會點』，後來才知道，在同線兩站的正中間也會寫成『雙捷運』…」、「走路超過10分鐘的就不是捷運宅了～10分鐘大約700m」。