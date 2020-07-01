高中畢業後大學該選哪個科系，一直是每屆學生頭痛的課題，大多數學生會依科系未來發展及興趣做評估，但興趣真的能當飯吃嗎？日前有一名網友提到，從小就對數字就很靈敏，因此數學成績相當優秀，好奇若讀數學系，未來有哪些工作可以做。

一名網友在ptt表示，他從小就很喜歡數學，因此每次考試成績幾乎滿分，但卻也只對數學有興趣，其他科目成績普通，好奇如果從讀數學系畢業後，未來的出入如何，因此詢問「數學系畢業的現在在幹嘛？」。部分網友表示，很多人成為教師「補教業不少，朋友畢業做了快五年」、「我認識的在當數學老師，賺不少喔」。

還有人分享友人經歷，「我認識進保險業的爽賺，沒事還能考考精算師，不過不好考，考很久又很多科，所以他還沒考過，不過公司會給溫書假」、「轉資工、計組、計概、OS，資料結構補一下，好碼農誕生」、「我好幾個朋友在當會計師，還有一個在幹壽險業的」。還有人建議「喜歡數字千萬別念數學系，數學系根本看不到幾個數字，小妹應數學士、數學碩士，目前在寫軟體當RD(研發部)，數學系畢業不能幹嘛，但你會發現沒什麼東西比數學更難」。