連鎖超市「全聯福利中心」因為物廉價美，有常常推出許多優惠商品，深受民眾的喜愛。但日前有網友在逛超市的時候竟然發現全聯開賣「精液500ml」，細看才發現是因為字體大小和排版所鬧出的誤會，文章一po出就掀起網友們的熱烈討論，更有人笑稱：「根本一個男人一生的量！」

一名網友在論壇Dcard以「全聯賣精液？」發文，表示他在臉書上看到一張照片，可以看到似乎是一位民眾在逛全聯超市，架子上擺滿好幾瓶瓶裝的商品，只見旁邊的商品名稱介紹竟然寫著「精液500ml」，仔細看才發現原來是「專業用75％清潔酒精液500ml」在酒跟精的中間突然斷成下一行，字體大小又不一樣，才會讓顧客產生誤會。

照片曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛留言「完美說明了排版的重要性」、「一次六瓶OK吧？」、「售價⋯⋯69，整個不對耶哈哈哈哈哈」、「好險沒被發現是我在房間製造的」、「500ml，一個男人一生的量」、「笑到往生」、「一個男的靈魂鎖在裡面」、「酒精可以殺菌，那會殺精嗎？」、「全聯工作量突然增加好多喔」。