現代人生活忙碌，經常吃泡麵果腹，到了月底，薪水捉襟見肘，甚至成了救命糧食，其中統一肉燥麵因為便宜美味，是不少民眾的熱門首選。對此，就有網友好奇「大家有試過統一肉燥麵乾吃嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有老饕大讚「宇宙好吃！」

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文問道，「有人試過統一肉燥麵乾吃嗎？就是把油包和粉包直接加進包裝裡面，然後把麵捏碎搖一搖，像在吃科學麵一樣，完全不用水泡，直接乾吃。這是小時候媽媽教我的吃法，我覺得很好吃，大家有吃過嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「統一肉燥麵能乾吃嗎？」、「我記得那個跟科學麵的口感差很多捏」、「那種麵體乾吃很硬欸，是可以乾吃的嗎？」、「油不會散開啊，這樣會吃到整坨油」、「我覺得肉臊麵乾吃的都應該上火刑柱」、「不敢，那種粉和油包明顯就是要加熱食用的，直接吃很怪」。

不過也有老饕直言「從小吃到大」、「小時候超愛這樣吃」、「乾吃我朋友用過，我蹭過，宇宙好吃」、「蠻常乾吃，但不會加油包」、「會加粉，不加油包，還滿好吃的」、「超級好吃，粉不能加太多」、「吃過很香好吃，還乾吃過維力、味味A、鮮蝦、肉骨茶等，以前國內品牌袋裝幾乎都試過」。