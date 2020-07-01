雖然全世界的女性意識逐漸抬升，但仍有部分國家還有著保守且傳統的觀念。近日，巴基斯坦一名身穿紅衣的女舞者正在一場活動中表演舞蹈，沒想到當她剛做完旋轉的動作後，竟突然有一名男子衝出來，往胸口的方向將她一腳踹飛，最後還辯稱全是因為女子的舞姿「太過撩人」。

(影片來源/YouTube/RT)

根據外媒報導，這名紅衣女舞者當時正在巴基斯坦的一場活動中表演舞蹈，還有許多人圍在一旁欣賞她跳舞，然而就在女舞者做完旋轉的動作，面朝前方舉起手時，一名中年大叔竟突然衝出來，抬起自己的右腳就直接往女舞者的胸口踹去，力氣大到對方瞬間被噴飛，場面相當驚人，一旁的觀眾們也全都看傻了眼，只有一名男子見狀立刻上前阻攔該名大叔準備繼續攻擊女舞者的動作。

這段影片很快就在網路上瘋傳，但據巴基斯坦媒體報導，這名大叔在事後辯稱自己會攻擊對方，全是因為女舞者的舞姿太過撩人，「一個女人不能以這種可恥的姿勢在其他人面前跳舞！」；目前並不知道女舞者的傷勢，以及大叔是否遭到刑罰。