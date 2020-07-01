台灣最出名的手搖飲料滿街林立，其中最招牌的不外乎就是香甜順口的奶茶！尤其是鮮奶和紅茶調配出的鮮奶茶更是各店的熱門商品。有網友就在臉書上推薦一款「神級紅茶」，號稱和任一款牛奶都搭配的天衣無縫，文章一PO出立刻引起許多網友的共鳴。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示他超推薦一款紅茶，成分單純，甚至很百搭，根本就是「神級紅茶」，最後更直呼「這款紅茶超推，成份只有『水、紅茶、蔗糖』，連抗氧化劑都沒有，加什麼鮮奶都可以變成好喝的奶茶，沒有之一」。

文章掀起熱議，不少購買過的網友紛紛留言「沒錯，超好喝，又便宜」、「很好喝但很難買」、「超愛+牛奶超好喝，其他紅茶怎麼配都不對味」、「推～家庭必備良飲」、「又要斷貨了」、「超級超級推，冰箱必屯。」、「不要再推了，最近很難買欸」更有不少內行人透露自己的搭配秘方「家裡冰箱必備，切1～2片檸檬片加入紅茶及冰塊，環保吸管戳一戳檸檬片，變成好喝的檸檬紅茶」、「我喜歡加檸檬汁變檸檬紅茶」、「義美紅茶再加冰淇淋，變冰淇淋紅茶超好喝」、「喜歡，加檸檬片更好喝，也會加多多一起喝」。