汽水清爽刺激的口感深受許多人的喜愛，但說到汽水大部分人通常都會想到可樂、雪碧等國際性的品牌，不過其實台灣也有不少充滿特色的經典汽水。最近，有網友對此就非常好奇，究竟在這些「台灣味」的汽水當中，哪一款才是大家的最愛呢？

這名網友在PTT上發文，表示台灣品牌的汽水當中，「麥根沙士」、「黑松汽水」、「黑松沙士」、「維大力」等都算是市佔率比較高的品牌與口味，其他還有像是「冰淇淋汽水」以及「奧利多水」市佔率相對來說就比較低，而PO主本人感覺在所有的台灣汽水當中，「黑松汽水」是最受到大家歡迎的，不過他個人卻比較偏愛「麥根沙士」，因此好奇其他網友的口味是否和他的一樣，台灣最好喝的汽水又是哪一款呢？

此文一出，立刻引起網友們熱烈討論，各款汽水都擁有自己的愛好者，「蘋果西打才是第一」、「個人覺得冰淇淋汽水第一」、「大推黑松汽水啦」、「奧利多水玻璃瓶裝，我小時候很愛」、「我覺得維他露P相當不錯」；不過其中最多人提名的還是「麥根沙士」，「麥根沙士，但是莫名其妙很難買，尤其是鋁罐的」、「麥根，讚」、「唯一支持麥根沙士」、「麥根比黑松好喝太多」、「麥根最高，謝謝」。