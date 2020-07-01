辛亥隧道因為連接兩端氣候差異大，隧道內又採用黃光照明，容易產生幻覺，又因沒有燈號、隧道內路線筆直但木柵端出口恰巧是急轉彎，讓不少駕駛因為光線視差發生車禍，再加上位置鄰近台北市第二殯儀館，讓這裡成為許多鬼故事的來源地。一名網友近日就分享30年前的親身經歷，嚇得網友心裡發毛。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示30年前年輕人之間很流行夜遊、夜飆、鑰匙遊戲等活動，某次集結20多部機車，大家一起抽鑰匙準備夜遊。騎至辛亥隧道的時候原PO突然發現到前方有一名騎著十段變速腳踏車，長髮飄逸的女子，但因為身後載著抽鑰匙的女生，原PO秉持著紳士風度就沒有刻意繼續注意那名女子，也超車騎過去。

沒想到進入下一個隧道的時候，原PO竟然傻眼發現，剛剛那名女子又出現在他前面，他硬著頭皮再度超車過去，但因為好奇，忍不住從後照鏡瞄了一眼，沒想到竟看到「那個女孩臉是平的，沒有五官！就一整個白色的！有人說鏡子照不到那個，可我卻是從鏡子上看到」而他身後女生的手也從抓著腰間的衣服改成環抱原PO的身體，並害怕表示「我好像也看到了…」最後一行人聚集在隧道口議論，大家等了10多分鐘也不見該名長髮女子出來「因為怕出事所以我們以集團式的方式，慢慢往海邊前進」。事後有家長不放心到廟裡請示神明，神明則表示「幸好祂只是調皮，抓弄你們而已，不然你們早就出事了。」