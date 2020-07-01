喝醉酒的人經常會做出一些非常脫序的行為，而且有一部份人甚至在清醒後會完全忘記自己做過的事情，所以喝酒最好還是不要過量，以防發生一些無法挽回的事情。日本一名男子到酒店中消費喝酒，沒想到喝醉後竟豪開超高級香檳，等到他清醒見到帳單立刻崩潰，躺在地上不斷哭嚎。

一名網友在推特上分享了一段影片，並解釋有一名男子日前到酒店中消費，然而他喝醉後在身旁的陪酒小姐不斷遊說鼓吹之下，竟點了最高級的香檳，等到他清醒過來之後才驚覺要價不菲，自己根本負擔不起這樣的費用，影片中可以也看見，這名身穿著紅色上衣的男子躺倒在地上，不斷地崩潰哭號著，一旁維著他的警察也只能無奈地看著他。

影片曝光後，有不少人都想知道男子點的香檳為何，有人認為可能是要價800萬日幣（約新台幣218萬）的路易十三，也有人推測是要價1100萬日幣（約新台幣300萬）的法國黑桃王牌璀璨金香檳；但不管是哪一款價錢都非常驚人，對此大家都紛紛留言：「好想1100萬的香檳是什麼味道？結果他喝醉了，根本就不記得啊…」、「如果只是一般人根本不要想去這種地方」、「在晚上喝醉了必須付出很高的代價…」、「800萬都可以拿來買20萬瓶清酒了！」、「這完全不值得同情」。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！