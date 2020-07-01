學生時期每個女孩子都散發著青春與青澀的氛圍，尤其穿上制服之後，更是展現了滿滿的清純氣質。最近，一名日本高中生就憑藉著穿著制服用餐的照片在推特上引起討論，不少網友看到後都直呼：「超可愛！」，然而當她換下制服後，傲人的身材更是讓大家看了以後為之驚嘆。

近日，一名網友在推特上分享了兩張照片，以同一名女孩子進行對比，可以看到在左邊的照片中這名女孩子身穿著又厚又寬鬆的高中制服和一桌的美食一起拍照，而右邊的照片她則是穿上了白色的比基尼，露出豐滿的上圍，極大的反差讓不少網友看到後都非常震驚，紛紛留言：「笑容超級療癒！」、「真是太了不起了！」、「穿制服的時候好可愛」、「這真的是同一個人？」、「是穿衣顯瘦的類型」。

在 Instagram 查看這則貼文 メイク💄久々にした☺️☺️ 寺本 莉緒（@lespros_rio）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 下午 11:43 張貼

事實上，這名女孩子叫做「寺本莉緒」，在參加選秀節目後成功與經紀公司簽約，是一名寫真模特兒，而她的出道作品就是幫補習班拍攝文宣，在去年時寺本莉緒也曾經因為這個文宣照片和傲人的身材成為網友熱議的對象，如今又因為同樣的反差再度變成話題焦點。