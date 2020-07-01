在古代封建制度之下，除了講究階級地位，男尊女卑的觀念更是根深蒂固，女人的命運都掌握在父親或是丈夫的手裡，淪為刀俎上的魚肉。據瞭解，清朝時就盛行一項不可思議的「婚姻陋習」，窮人沒錢竟然會將自己的妻子出租，任人玩弄，成為生孩子的機器。

名為「典妻」的制度源自於漢代，由於當時戰爭頻繁「男子疾耕不足糧餉，女子紡績不足於帷幕。百姓靡敝，孤寡老弱不能相養。」大部分民眾的生活都過得十分艱困，因此開始出現「嫁妻賣子」的行為。清朝時期更是「典妻」的全盛時期，遍及全國各地，也不斷出現在士人的著作、史家的記載裡。

雖然說典妻是一種臨時性的婚姻關係，卻也十分講究儀式，要經過媒證、訂約、下聘、迎娶等環節，訂立的契約也要寫明典妻的時間、租價及其他需要注意的事項，像是必須具備生育能力，出典期間不得與原來的丈夫同居，更不能回家照看自己的孩子等等，而租期時間一般約為3至5年，租價則以婦女的年齡大小、典租時間的長短而定。契約一旦成立，出典的妻子就得供人玩弄，為人生兒育女，最後還得與自己所生之子女骨肉分離。清代雖然屢發禁令，但是刑罰十分寬鬆，幾乎等同事默認「典妻」制度存在，一直到民國才開始轉衰，漸漸消失。