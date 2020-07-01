現在除了YouTuber之外，不少年輕人也將線上直播或是遊戲實況主視為夢幻職業，在如此激烈的競爭下，所有人無不使出渾身解數來吸引粉絲的目光。日前就有一名正妹遊戲實況主在直播的過程中使出20秒的超「巨」烈晃動，讓粉絲全都大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Baby66（@no_6666）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 22 日 上午 10:49 張貼

一名名為「Baby66」的實況主，因為甜美外型和超火辣的魔果身材深受粉絲喜歡，在IG上更有10萬人追蹤的高人氣。平常她除了開直播聊天之外，也會開遊戲實況，讓粉絲一起同樂。日前她在Twitch開台，玩一款賽車手遊，過程中疑似因為太開心，竟跳起幼幼台名曲「捏泥巴」，讓呼之欲出的雪白豪乳隨著舞姿開始「驚天晃動」長達20秒，讓所有觀看粉絲大飽眼福。

在 Instagram 查看這則貼文 Baby66（@no_6666）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 23 日 上午 7:05 張貼

影片事後也被網友PO上網，不少人紛紛留言表示「暈」、「台北地震有感」、「捏一個饅頭」、「我的天啊 不要晃了~~」、「真的是的很晃的燈呢」、「車速有點過快我承受不住」、「誰都可以玩的遊戲，但球不是誰都有」、「這車會被攔吧」。