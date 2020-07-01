人生有時候總會出現一些不在預期以內的意外。美國一名男子日前幫忙朋友搬家，過程中竟踩破了一處老舊地板，下秒瞬間墜入了一個9公尺的深井，所幸井裡面還有留有一點水，讓他不至於受到太嚴重的傷勢，只不過這個恐怖的經歷仍讓他心有餘悸。

根據外媒報導，這名男子湯恩（Christopher Town）上月28日時前去幫忙朋友搬家，然而在挪動家具的過程中，他突然聽見腳下發出了「喀啦喀啦」的木板碎裂聲，下秒他便瞬間墜入了一個9公尺的深井當中，當時湯恩不斷想著自己該如何才能逃離這個地方，幸運的是他的妻子很快就發覺他不見了，於是立刻打電話報警請求協助。

當警方到達現場時，湯恩正攀附著井旁的石壁，他透露當時並不認為自己會有生命危險，但他能感受到自己的體溫在逐漸下降，於是只能盡力不讓自己接觸到太多的水，而他也很快就被警方利用繩索給救了出來。

吉爾福德警方事後也在臉書中分享這次的意外，指出該棟房子於1843年建造，最初水井應該位於屋外，直到1981年房子改建時，水井被劃入了房屋的範圍之內，而當時的屋主也沒有將水井封死，只簡單以一層木板蓋住，最後甚至與地板融為一體，後來的幾屆屋主也不太清楚水井的存在，直到這次的墜落事件才讓這座古井重見光明。