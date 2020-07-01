對於大部分的人來說，家就是最溫暖且可以讓人放鬆的避風港，甚至有不少人只要回到家就喜歡「脫光光」，以最舒服的方式來度過待在家的時光。一名女網友在繁忙的一天結束後，回到家也是先脫掉身上的衣服，原本以為自己的未婚夫也到家了而開心前去開門，沒想到迎接她的卻是一名外送小弟，兩人瞬間都感到非常尷尬。

這名女網友在《Reddit》上分享了這段有些荒謬的經歷，她表示自己在度過漫長的一天後於晚上回到家裡，由於最近的氣溫實在太熱了，她實在忍不了就脫下了全身的衣服，在客廳享受放鬆的時光，而她的未婚夫也剛好傳簡訊過來，告知自己大概再過15分鐘後就會回家。過了一會兒，PO主家的門鈴突然響起，她原先以為是未婚夫忘了帶鑰匙，開心地前去開門，沒想到下秒卻看見一名拿著披薩的外送員，他似乎被嚇了一大跳，說完：「對不起！我走錯了！」，就快速逃離現場。

幾分鐘後，PO主的未婚夫終於回家，但她仍處在剛剛那個尷尬的情境當中，她向未婚夫講了剛剛的事發經過，對方立刻大笑了出來，直呼：「如果我是那個外送員，我絕對無條件把披薩送給你」。而網友們看到文章後，也覺得相當荒謬好笑。