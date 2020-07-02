1983年11月18日，韓國中部某市場的一個停車場，發現了一名穿著紅色絲質外套的小女孩在哭泣，她很聰明，能夠告訴警方她兩歲，名叫康梅素（音譯）。

十個月之後，她飛到美國密西根州，她是1984年南韓被國外人士領養的7,900名小孩之一。今天，那個女孩叫博斯（Kara Bos），美國公民，兩個小孩的母親，她在尋求一些答案。

握著DNA檢測結果，博斯要求南韓一個法院裁決一個首爾市85歲的男人是她的生父。她希望當面問他，為什麼她會被遺棄，以及她的生母是誰。

南韓家事法庭即將做出判決，可能成為全球被外國人領養者的重要判例。

南韓在1970年和80年代，曾是世界上最大的「嬰兒輸出國」。據統計，自韓戰在1953年停火以來，共有167,000名嬰兒被國外（大部分是美國人）領養。

被領養人要在南韓尋根，從來就是困難重重。肇因於沒有妥善保存的領養文件和虛假的文件，而且原生父母也不敢承認當年為了遮掩醜聞和羞恥，不得不把親生骨肉送給他人。

1984年被密西根Bedell夫婦領養的博斯，自從2009年起就和她的荷蘭籍丈夫定居阿姆斯特丹。她一直到五年前有了自己的女兒，才開始想到她的原生母親當年拋棄她的椎心之痛，也體會到多麼渴望跟她重逢。

她在2017年回到當年被遺棄的市場，在附近散發傳單，看看是否有人還記得她，但毫無所獲。2016年，博斯把她的DNA資料，上傳到MyHeritage網站，一個家譜平臺。去年一月，她發現有一個相同的基因：一個在牛津大學22歲的南韓學生。

她聯絡上他，他把她介紹給他的一對堂兄妹。至此，很明顯他們是博斯的外甥和姪女，而他們的母親，皆50多歲，跟博斯有同樣的父親。

但沒多久，這幾個韓國人拒絕再跟她聯繫，也阻止她與他們的父親（在法庭上，他只以姓氏「歐」具名）聯絡。

博斯無法取得歐先生的住址，於是在去年11月18日，整整在被遺棄的36年之後，提出親子認定訴訟。此舉，讓她獲得歐先生的地址。三月，她去按首爾一棟豪華公寓的門鈴，歐太太開門。博斯以極有限的韓語說明來意，過了一會兒，歐先生出現了。

博斯問他：「你認識我這張臉嗎？你是否知道我的名字叫康梅素？」

他面無表情，一句話也沒說，只揮揮手，要她離開。

博斯要求法庭命令歐先生接受DNA測試，結果出來了，99.9981%，他是博斯的生父。

博斯認為，她的官司突顯了被領養人回來尋根所遭遇到的痛苦和抵制。她一心一意要知道她被棄養的理由，以及她的生母是誰。但她也考慮到，她的生母可能希望忘掉過去。

「我們這些被領養的人有權知道我們的過去，」博斯說，「愈來愈多人回來尋根，我認為韓國社會需要改變，讓羞恥心轉變為和解和諒解。」

別人教你賺錢，講義教你幸福。

*此文取材自紐約時報 ”Do you know my face?”（by Choe Sang-hun）

(本文摘自 《講義雜誌 7月號》)