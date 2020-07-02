臺灣發展至今仍有不少交通不便的偏鄉，無論是教育或醫療資源都比不上大都市。

我在國泰慈善基金會服務，基金會每年都有照顧偏鄉的計畫。其中一項是「寒冬送暖」，每年冬季我們都會送棉被、厚衣物和玩具到偏鄉。此外，夏季我們會舉辦「兒童成長營」，從各地偏鄉邀請約兩百至三百位國小學童，到臺北住四天三夜，替孩子們安排很多他們不曾有機會接觸的事物，如搭捷運、參觀臺北一零一和海洋博物館。這些小朋友也到國泰醫院學習衛生知識，國泰人壽的同仁也共襄盛舉，教導正確的理財觀念，鼓勵孩子們，長大後透過儲蓄等方式逐漸改善生活。每年兒童成長營，我一定會挑一個晚上，招待孩子們吃西餐，除了讓孩子有機會學習刀叉的用法、餐桌禮儀，更重要的是讓他們有和都會孩子一樣的體驗。

我們大家應該共同努力，讓偏鄉同胞也能享受與我們相同的福祉。 (錢復口述／黃瀚瑩編輯)

(本文摘自 《講義雜誌 7月號》)