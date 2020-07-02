可樂，在台灣很多人知道是可口可樂與百事可樂，知道還有其他品牌可樂不是沒有，但不普遍，於是就曾發生過不少有趣故事。

話說很多年、很多年前，有位護士小姐因為醫護表現很好，被請到美國一家醫院工作。

這位護士到美國後，相當獲得院方與病患的信任與喜愛，直到有天～她如常地問病患還有沒有其他的需要時，病患說：「我要Dr. Pepper（I want Dr. Pepper）」。

她立即走到病房外的對講機，開始喊：Dr. Pepper、Dr. Pepper、Dr. Pepper」，隔了一陣子，躺在病床上的患者感到不耐地問到：「What's happen Dr. Pepper」？

聽到病患的詢問，她再度對著對講機喊：「Dr. Pepper！Dr. Pepper！Dr. Pepper！」～，她不知道這個像是人名的Dr.Pepper是可樂品牌名，以為患者是要找Pepper醫生（Dr.）～。