如果你不知道該怎麼面對分手／被分手，下一段戀愛就將重蹈覆轍上一次的問題。你說過「我值得更好的人」嗎？代表你在否定過去愛上他的自己；你覺得「都是我不夠好」嗎？連你都深信自己不好，他也會覺得你不好。很多時候，我們之所以會分手，是在一起前就注定的結果，關係教練Dana教你如何在分手經驗當中剖析自己，直視自己血淋淋的傷口。

【精彩書摘】

看到這邊你可能會問，如果觀點是選擇來的，為什麼我明明覺得自己已經選了某個觀點，相對應的結果卻還是沒有發生呢？ 例如我一直告訴自己我是值得被愛的， 但還是沒得到愛啊？

接下來我們要討論所謂「想法」跟「運作」的差別。這在我的上一本書《戀愛力》也有提到過的概念，這邊我再用其他方式來解釋，這個要了解自己內心世界的真相必須先釐清的重要概念。

當我發現自己真正該去處理的議題是「自愛」之後，我就有去觀察那些過得很快樂，也跟伴侶處得很好很融洽的人，他們有一個特點就是：想法跟運作幾乎是一致的，不太會自我矛盾或自我衝突。而想法跟運作不一致的人，都處於一個為了保護自己不受傷而欺騙自己的狀態之中，所以會有很多互相打架的想法或人格，常常處在內外不一致的狀態。內外不一致就會產生大量的內耗，並且阻礙自己活在當下。

那什麼是想法？ 以我自己為例，「想法」就是我認為我一直在告訴學生「沒有好壞對錯」，所以我應該理所當然也有在生活中實踐這個信念吧？ 我雖然一直在告訴別人「沒有好壞對錯」的概念，但我在跟別人相處的時候，還是會讓別人覺得我有一個很強的框架在，會讓別人感覺到我還是一個很ㄍㄧㄥ、很硬的人。

而所謂的運作，簡單來說就是實際上做出來的選擇、行為跟真實的心理狀態。如果我真正實踐了沒有好壞對錯的概念，身體力行，別人應該要感覺到我是一個很自由且快樂的人，而且照理說我所創造的人際結果，會是就算遇到障礙，也有很多輕鬆的解決方式。但實際上我的運作卻不是如此，我那時候常常在關係中覺得很卡、很受困。

我們的「想法」其實通常都不準確，很多時候「想法」跟我們自身真正如何「運作」是有很大的落差的。因為想法（意識）很容易採取騙自己的策略以規避痛苦。

例如可能我認為自己值得被愛（想法），但卻在關係中一直忍受不公平的待遇（運作）。但為了逃避現實，我們的想法會給自己這樣的狀況很多種解套方法，但就是不想承認「自己其實並不覺得自己值得被愛」，因為一旦承認就有更多更複雜的功課要去做了。

當你覺得自己有很想減肥、很想要一個月賺一百萬的「想法」，但是實際上做出的選擇是繼續吃垃圾食物、繼續過安穩的社畜生活。那表示你沒有正視自己真正的需求，你其實並沒有那麼想要減肥，也沒有那麼想要一個月賺一百萬，你實際上不想要付出相對應的代價，比起瘦下來你更想要吃跟當個懶人，你不是想要一個月賺一百萬，你想要的是不勞而獲。

但你沒有接受自己「想要懶惰」這個需求，因為你一旦接受，自己就會被定義成一個廢人，也許你覺得當廢人很不好、不會被愛，所以才需要騙自己；如果我們覺得當廢人沒有不好，就只是一種生活型態的選擇，我們就失去了騙自己的必要性。

也就是說，「好壞對錯」的框架，會讓我們無法正視自己的需求，因為害怕自己不好、不能接受自己不好而創造出需要騙自己的狀態。甚至會相反，我們會無法接受自己其實沒有那麼不好。

如果有人覺得自己長得很醜，他就沒辦法接受別人覺得自己長得不醜，因為接受了自己不醜，就不能把人際關係的壞結果怪在自己的長相上面了。如果自己不不醜， 就不能再偷懶跟自暴自棄了。事實是：這世界上會有人覺得你好看也會有人覺得你不好看，你的長相並不是「客觀」的。

檢視想法跟運作是否一致的3個問題

1 「我有沒有創造出我想要的結果？」

如果沒有，表示你正處於內外不一致的狀態，你某部分正在騙自己，不願意接受事實。你透過想法在騙自己，而不去看自己的運作模式。一個內外一致的人，永遠都會安於自己創造出來的結果，就算結果是失敗的，他也能誠實面對自己，瞭解失敗的結果被創造的原因。

2 「為什麼我想要創造這個結果？」

如果答案裡出現「我想要這個，因為○○比較好／比較不好」、「我想要這個， 因為大家都喜歡這個、社會認可這個」或「我想要這個，因為這樣才是對的」，表示你並不是真正想要這個結果，是想法跟恐懼聯合起來騙你。

3 「我創造了我想要的結果，但我過得滿足嗎？」

如果答案是否定的，表示你並不是真的想要這個結果，是想法跟成長過程中家人給你的好壞對錯框架在騙你。

如果要認清自己到底「在幹嘛」，如果要真正認識自己，我們要觀察的並不是自己的想法，而是觀察我們實際上真正去做的選擇。我們必須盡量察覺並去除騙自己的狀況，讓自己的「意識想法」跟「潛意識運作」一致，才能真正去面對自己目前的課題跟需求。誠實面對自己，永遠是第一要務。

當我們目前所做的選擇跟我們想要創造的東西是不一致的，例如我明明想要被愛，但是卻會在感情裡不斷質疑對方、用各種方法破壞這段感情，那就要仔細地、不用批判態度去看看，當我在做出破壞感情的選擇時，是在滿足自己什麼樣的需求？

我跟亞瑟討論完「健康的人」的狀態後，赫然發現其實健不健康根本不重要。如果我一心想要「變健康」，覺得健康的狀態「比較好」，那我就又會容易落入騙自己的框架（因為又有好壞對錯了，只要任何批判的存在都容易使我們不小心騙自己）。因為不健康不好，所以我不要讓自己不健康，就會容易無法去直視或承認自己的問題。或只是為了達成健康的人的形式，忽略了健康的人的內容。

我根本不需要去確認或定義自己怎樣比較健康怎樣是不健康的，我只要去看當下在這樣運作的自己，到底是在滿足什麼樣的需求。而這個需求，我可以透過做什麼其他事情來滿足，以後才不會用破壞關係的形式來發洩？

我們的行為舉止會失控，都是因為我們長時間忽略了自己真正的感受，這些被自己長期壓抑起來的不滿、憤怒、不平衡都會在一瞬間爆炸，讓自己失去自控能力。不去用好壞對錯批判自己的任何行為跟需求，我們才能勇敢與誠實地面對自己的真實， 只要批判存在，我們就沒有真正對自己誠實的機會，我們就會有所抗拒，抗拒和對自己誠實是無法並存的。

如果能夠弄清楚運作跟想法的差異，就能發現每一個人的現實都在被「運作上」 的觀點創造。也因此，就算是你認為最聰明的人也無法給你「屬於你」的正確答案， 因為你所得到的結果，只是你內心與外界的「對應」。你的潛意識（運作）與你意識（想法）越一致，你就越有可能創造你想要的結果。當然要付出的代價就是需要更多的修煉與自我覺察，經歷一層一層的破除我執跟承認自身的盲點，經歷過面對真實的恐懼、抗拒與痛苦，才有可能一步一步接近。

（本文摘自 《有一種分手叫不遺憾》／時報出版）

【作者簡介】

AWE情感工作室

台灣第一個同時擁有教男、教女教練的戀愛教學團隊，以關係議題為中心，致力於以簡單容易理解的方式破解難解的關係問題。工作室的主旨以在感情關係中獲得更高的自由度為目標，期望接觸到工作室的讀者、學生都能更加自在地活著。創辦人為Dana與亞瑟。

文飛(Dana)

台大國企畢業，卻走入戀愛產業中創業，成為AWE情感工作室創辦人。興趣是找尋真相與通達宇宙萬物的道理，尤其是跟人有關的事。期望自己好好當個人，總是寫出最真實的自己來面對讀者。經歷不多也不少，不足掛齒，直接閱讀文字感受最快速。出版作品：《是男人沒有眼光，還是妳不懂得發光》、《戀愛力》。FB粉專：文飛-Dana。SOSreader專欄：泥濘中的成長筆記