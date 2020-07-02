日式料理生魚片，是不少台灣人愛吃的美食，但生魚片講究新鮮，在市區的餐廳享用，基本上一小盤就好幾百元，因此不少人會選擇平價迴轉壽司店。一名網友透露，市面上有不少賣一片10元的生魚片店，但由於自己沒吃過，因此也不清楚是否新鮮，好奇詢問網友引發討論。

一名網友在ptt提到，日式餐廳裡的生魚片價格偏高，再加上台灣人愛吃生魚片，因此市面上開了不少間平價壽司店，近日發現一片10元的生魚片店好夯，一大盤生魚片只要300元，讓他相當好奇「生魚片什麼時候變這麼便宜了？」，不少人認為，生魚片由於未經烹煮，因此購買前需評估，比如上網查店家評價等。

還有人提到，漁港附近的海產店幾乎賣10元且又新鮮，「屏東邱家生魚片20片100元」、「屏東一片5元，但規定你要點熱炒，單點變10~15元」、「漁港附近的還行啦！差不多就成本價」、「一堆菜市場裡的生魚片都是賣一片10元啊！新莊還有一片8元的旗魚生魚片」。也有人表示，餐廳的生魚片要價不斐，不只吃海鮮的新鮮度，還有廚師的手藝，「生魚片本來就吃品牌、吃氣氛，主打師父手藝等，不想去所謂名店給人家盤，就吃便宜店或去魚港」。