贖罪禮拜堂(Chapelle Expiatoire)建於1816年，是法國巴黎知名景點。日前行政管理者斯托茲（Aymeric Peniguet de Stoutz）進行巡視時，意外瞄到兩側的牆後有裂縫，讓他驚覺不對勁，為了一探究竟又不傷害牆面，因此請來考古學家查看，沒想到發現牆後竟藏大量人骨。

根據《衛報》報導，考古學家查里爾（Philippe Charlier）將攝像機插入牆中石頭，發現牆後竟有4個木製棺材，並用皮革加長，內放有大量的人骨「地上還混雜著骨頭碎片」，推測裡面約有500具人體遺骸，法國大革命期間被斷頭台處死者，之後被遺留在此的屍骨。

在法國大革命時期，有無數權貴、革命者被送上斷頭台處死，其中包括法國國王路易十五的情婦杜巴利伯爵夫人(Madame du Barry)、馬克西米利安·羅伯斯比爾(Maximilien Robespierre)、法國國王路易十六及瑪麗安東尼王后等人，路易十六和瑪麗安東尼王后死後，被送往斷頭台附近的瑪德琳墓地安葬。

直到路易十八於1814年繼位，他才下令將兩人移至皇家墓園重葬，並將於1794年關閉的瑪德琳墓地(Madeleine)改建成小教堂紀念他們，也就是如今的贖罪禮拜堂。斯托茲提到，原以為贖罪禮拜堂是王室成員紀念碑，沒想到也是革命者的墓地，歷史學家先前以為其他人的屍體，被放在巴黎14區的地下墓穴，「當鑑定法醫給我看照片時，指裡面都是人類的趾頭，我都忍不住哭了」。