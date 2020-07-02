有時請朋友幫忙，雖然可以拿到較多的優惠，但假若對方若是沒做好，又很難開口抱怨。日本一名網友先前至大賣場逛冷氣專區，拍下冷氣排水管接縫處的塑鋼土範例，不少人都直呼師傅捏得太醜，沒想到意外釣出一名網友，指他朋友幫他製作銜接排水管的塑鋼土，沒想到形狀讓他直呼太變態。

日本一名網友@reizu376至大賣場冷氣區，看見店家提供冷氣排水管使用塑鋼土銜接範例，更以有無加裝塑膠套做差別比較，但左方的標準工程樣本，被網友吐槽刻意捏的太醜，期間另一名網友@tkd_heights則舉出自身例子，提到就算委託認識的業者製作，也不一定就沒問題，甚至直呼「落入陷阱」。

@tkd_heights指，由於跟冷氣裝修業者認識，因此請對方幫忙施工，且全程免費，沒想到塑鋼土被捏得像男性生殖器，讓他相當傻眼，而這一篇PO文獲得2.5萬人按讚，不少人笑著說「外面套一件內褲，都不覺得奇怪」、「師傅若是技術不好，還捏不出這種形狀」、「開除濕的話，它肯定會漏尿」。