在餐廳內用時，不少店家會酌收10%服務費，但消費者若選擇外帶，還要加收10%服務費嗎？一名女網友提到，日前與家人至台中一間牛排店用餐，餐後決定外帶幾份套餐，細看明細發現，竟被加收10%費用，店員則告知這是餐具費用，讓她認為太不合理。

一名女網友在《爆怨公社》表示，上週與家人至台中一間牛排店用餐，餐後決定外帶幾份套餐，豈料點完餐看明細後發現，外帶與內用都要收10%，「內用有無限供應的飲料跟湯品可以使用，所以多收10%服務費很合理，但是外帶也收10%是為什麼呢？」，因此便向櫃台詢問原因，而對方則回覆「那是餐具費」。

沒想到外帶牛排套餐，還要被收10%餐具費(示意圖/非當事店家照片/達志影像)

這讓女網友無法接受，提到若餐點價格不同，收的餐具費也會跟著改變，店家要收包裝等材料費用，她都能夠理解，但應該要有固定的價格，「310元的豬排收了31元包裝費，1980元的牛排一樣的包裝，卻要收198元。明明就是一樣的免洗餐具，可是就價格卻差了6倍多啊！」，事後原PO上官網查詢，才發現店家也有公告規則「只能花錢買個教訓，大家以後要看仔細喔！」。

不少網友回應「個人認為，菜單上有明確告知就好了，但如果不能接受，就不要外帶」、「台灣的服務費從來沒有落到員工手上，他們自始至終都把售價+10%視為真實售價，所以就沒有所謂服務費，所以外帶內用都一樣價錢」、「我不要餐具，所以可以別加那10%嗎？」、「好貴的餐具，我選擇不會去吃」、「其實我覺得外帶應該比較便宜，不佔用你的空間跟其他的損耗」。