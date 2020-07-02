國中畢業就燒了一手好菜，可說是非常不容易。日本一名人妻在兒子國中畢業後，出了一個每天花1000日幣（約新台幣273元）做晚餐的任務，而剩下的經費便可作為他的零用錢，兒子花了8週的時間，成功做了一桌好料，讓不少網友直呼「小當家」。

日本人妻@miramania56透露，兒子今年3月國中畢業後，就受到新冠疫情影響，學校也因此延後開學，而她便決定給兒子一項任務，表示假若他能用1千日元做晚餐，剩下的錢就歸他所有，而其兒子也接受挑戰，從3月10日開始執行計畫，第一天做出蝦仁義大利麵、沙拉和湯。

人妻兒子的菜色起初都很簡單，第三天開始參考食譜，添加蛋白質的食物，而一個禮拜過去了，晚餐共花了3336日元，而兒子獲得3664日元的零用錢，但他並未選擇放棄，在母親節當天，他在父親的建議下，做出生魚片套餐及草莓慕斯，挑戰持續56天，他總共獲得19669日元零用錢。

人妻@miramania56提到，兒子在這8週不僅廚藝變好，也懂得如何控制食材成本，還有做菜的一些小常識，例如雞腿肉雖貴，但魚類更貴，添加香油能讓食物氣味佳，了解煮完飯後會希望有人能幫忙收拾，起初他還需要靠看食譜做菜，如今甚至根本不用看，讓她開玩笑地說「兒子長大了！但老公還是那個死樣子」。