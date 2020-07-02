現在有越來越多的人加入YouTuber行列，透過一些奇特的內容或極具個人風格的特色在網路中爆紅，去年年底時，就有一名不露臉的OL拍攝簡單料理的教學影片，沒想到最後卻是因為她太過傲人的上圍而爆紅，她靈機一動立刻開始販售「胸前廣告」，如今已過去大約1年，這名OL竟突破了YouTube的業配，被刊登在了大樓的外牆廣告上！

這名日本YouTuber叫做「KumaCooking（くまクッキング）」，平時是一名OL，影片主要都是教上班族如何製作一些簡單料理，不過她始終堅持不露臉，鏡頭基本上都在拍攝她上半身的動作，沒想到網友們看了影片後，竟全部被她豐滿的上圍給吸引，在網路上引起一陣熱議，這名OL雖然嘗試在T恤寫上文字，呼籲大家專注於她的料理，最終也是無果。

【12月の実績】

ーYouTuber4ヶ月目ー

YouTubeチャンネル登録者10万人突破！



企業案件9本

月間再生回数300万回

登録者増加数4万人

YouTubeチャンネルプロデュース1件



12月は企業案件が凄く多かったです😊

ITからEDまで幅広く案件受け付けています🐻

企業さん視聴者さん今月もありがとうございました🙇‍♀️ pic.twitter.com/nQpJi56iYG — くまクッキング＠登録19万人YouTuber (@kumacooking) December 31, 2019

很快地，這名OL靈機一動，決定販售自己的「胸前廣告」，頻道開設8個月後就有超過30家公司來找她買廣告，而昨（1）日，她更是於自己的推特中分享了自己登上大樓外牆廣告的照片，對於這個情況本人也感到相當驕傲自豪，直言：「是不是有點太厲害了？」。