比太陽大100倍的恆星，竟然離奇消失？科學家10年前在7500萬光年外，發現了Kinman Dwarf星系裡一顆恆星，體積比太陽大100倍，但詭異的是，2019年卻不再被觀測到，甚至也未出現恆星死亡產生的超新星爆炸跡象，讓科學家都非常震驚，而該發現被刊載於《皇家天文學會月刊(The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)》中。

綜合外媒報導，科學家2001年至2011年間於7500萬光年外，觀測到一顆巨大恆星，推測其已進入演化末期，且即將死亡，因此對它非常關注，並命名為PHL 293B，10年來紀錄它的亮度變化，發現它的體積大太陽100倍、亮250萬倍。

但奇怪的是，直到2019年卻再也觀測不到，愛爾蘭都柏林聖三一大學天體物理學家艾倫(Andrew Allan)提到「如此巨大的恆星，在未產生極閃耀的超新星爆發情況下消失，這非常不尋常」，由於該星系距離遙遠，因此只能透過檢測光度變化，觀測出單個恆星，並藉由光譜及亮度的差別，判斷恆星的變化。

科學家進行推測，其一認為該顆恆星進入演化末期，在失去光芒的過程中，被周圍的星塵覆蓋，因此才會未被觀測到，其二則是恆星10年間突然死亡，並坍塌成一個黑洞，因此才未出現超新星爆炸現象，也有人認為，科學家可能錯過爆炸現象，但此說法可能性較低，因為經過超新星爆發後5年內，周圍會產生爆炸後的餘光，因此不可能會沒有任何光線。