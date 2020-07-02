日本距離台灣近，當地獨特的文化和美食更是深受民眾喜愛，成為最常旅遊的地點之一。但有網友日前就發現有動漫提及日本女生在拉麵店遭受其他顧客異樣的眼光，讓他不禁好奇發問「日本女生單獨吃飯很奇怪嗎？」

一名網友在PTT的C_Chat板以標題「為什麼日本女生不能單獨出去吃飯？」發文，表示他有次在看動漫的時候發現「輝夜姬有集亂源去拉麵店用餐，就被老闆和顧客投來異樣的眼光，好像有提到女生單獨吃飯很奇怪一事」讓他覺得十分意外，忍不住好奇直呼「為什麼日本有這樣的觀念呢？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言指出「有些拉麵店的氛圍女生是真的進去會被注目」、「是店類型的關係，男性去甜點店也會被注目」、「拉麵女生單獨吃其實滿常見的啦，時代不同了，特別是宵夜時段」、「日本拉麵店跟牛丼店是比較偏男性去的」、「刻板印象跟潛規則很多的奇怪國家」也有知情人士揭密真實原因「關於女性單獨吃飯這件事，現在已經好很多，大概五六年前女孩子比較介意，別人認為他們沒有朋友或是單身。」