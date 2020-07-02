公務員福利好又穩定，是不少人搶破頭的「鐵飯碗」，日前就有網友就在PTT表示，公務員被許多台灣人視為夢幻職業，那如果夫妻倆都是高考公務員，那在台灣是不是能夠算權貴。文章也意外引發兩派論戰。

一名網友在PTT八卦板以標題「夫妻都是高考公務員 在台灣算權貴嗎」發文，表示不少台灣人都想要當公務員，不惜努力讀書、上補習班也想要考上。而且如果考上高考，雖然可以升到哪個位置要看個人造化，但也代表「國家把你當官來培養」，讓他不禁好奇直呼「如果夫妻兩人都是高考公務員，在中南部可以算是權貴階級嗎？」

文章引起熱議，有網友覺得「公務員賺吃而已，權貴在哪？」、「只能算中間」「滿街免洗高考，哪裡當官養」、「這是多久的觀念了阿…現在當官要靠關係不是考高考」、「都是法官再說吧…」、「普到不行」、「至少11職等才算有權（主官），貴就還好，科技業大老板才算權貴下面幾萬人為他工作」、「當然不算！子女還是要自己努力，算啥權貴？」但也人認同表示「坐對位子就算是基層管整個轄區權力也超大」、「在雲林嘉義真的過得很爽」、「年資10雙薪年收200w」「在南部算有錢人了」、「雙薪30到65歲退休約賺7000萬」、「在南部算有錢人了」、「同事夫妻雙薪快200，早9晚6，生活愜意」。