日本一直以來給人們的印象都是非常有禮貌的國家，每個人都相當注重禮儀。然而，最近推特上卻流傳著一段兩名超商店員在櫃台內大打出手的影片，兩人的戰況相當激烈，不過在看到客人上門的時候，其中一人竟瞬間轉換狀態，快速地幫忙客人結帳，讓網友們看到後都忍不住笑著大讚：「很專業！」。

這段影片由網友「@RimarimaTyan」分享至推特上，從畫面中可以看見，超商的櫃台被以透明的塑膠遮簾給圍住，裡面有兩名店員似乎是發生了爭執，正氣憤地相互推搡著，左邊的店員甚至還讓對方直接撞在後方的櫃子上，推主見狀十分尷尬又有點害怕，放下自己的商品後就又後退了好幾步，只能不斷用講話的方式勸阻店員，讓他們冷靜下來；右邊的店員看見客人來了，也瞬間轉換自己的狀態，把另外一個人推到遠一點的地方，自己則拿起推主選購的商品開始掃條碼、結帳。

影片曝光後引起網友一陣熱議，大家都驚嘆於店員迅速進入工作狀態的反應，「最後還是要結帳」、「轉換心情的速度也太快了吧」、「該不會是在吵誰要來結帳吧」、「打架也不能忘記要結帳，厲害」、「穿上制服就是專業」。