泡麵料理快速又美味，是不少人最喜歡的平價美食。雖然說許多人為了健康或口味考量，會在烹煮的時候加入青菜、肉片或其他配料，但有網友就好奇發問，表示自己平常是「不加料派」，想知道有什麼泡麵是不用加料就很好吃的？文章掀起討論，有饕客就推薦一款神級泡麵，不用加料就超夠味！

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「女孩們，吃泡麵會加料嗎？」發文，表示自己因為懶惰，平常泡麵是「不額外加料派」，頂多加顆蛋。偶爾心血來潮才會根據泡麵口味增加不同的配料，像是「辛拉麵會加鑫鑫腸，感覺就會變成很像在吃部隊鍋；在排骨雞麵裡加滷肉也不錯吃，是說蛋和豬肉片真的超百搭的，幾乎加什麼都好吃。」但還是想知道有沒有那些牌子的泡麵是不用加料就很好吃的，於是好奇直呼「不知道大家有喜歡加什麼？還是跟我一樣是懶惰不加派的。或是覺得有什麼牌子是不加料就很好吃的，也可以推薦一下~」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「我都用煮的 加青菜菇菇牛肉片」、「加火鍋料跟水餃」、「最多加蛋，煮麵條才會放料」、「辛拉麵加泡菜蛋起司肉片金針菇讚」、「洋蔥炒一下再加水煮泡麵，超香！」、「比較不同的東西，我會基隆甜不辣或是蒜苗或是蒜末可以提升香氣」其中，有不少人都推薦印尼「營多麵」不用加料就超好吃「營多麵阿！不加料就很好吃了，味道很夠」、「營多麵我一定會加肉片跟蛋，不加也很好吃，夠味」、「我也因為懶惰都不加，但我推營多麵什麼都不加就很好吃了！調味辣粉也可以自己斟酌我很愛」。